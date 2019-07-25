ذي قار: القبض على عصابة سطو مسلح واخرى لتجارة المخدرات في المحافظة

2019/07/25 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أفاد مصدر امني، الخميس، بإلقاء القبض على عصابة سطو مسلح واخرى تتاجر بالمخدرات في محافظة ذي قار.وقال المصدرفي تصريح تابعتةـ/ميديا نيوز/، ان “مديرية مكافحة الإجرام في قضاء قلعة سكر، ألقت القبض على عصابة سطو مسلح في ناحية الفجر متكونة من خمسة عناصر”، لافتاً إلى أنه “تمت مصادقة أقوال العصابة واعترافها بالقيام بسرقة […]

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