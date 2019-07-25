السفير التركي: على العراق التخلّص من “بلاء” يسمّم علاقاتنا ويقتل العراقيين

2019/07/25 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد السفير التركي في العراق، فاتح يلدز، الخميس، على ضرورة أن يتخلص العراق من “بلاء” حزب العمال الكردستاني بعد أن انتهى من داعش، الذي يريد ان يسمم العلاقات بين البلدين ويقتل العراقيين.

جاء ذلك في تغريدات ليلدز على “تويتر”، وتابعتها “كلكامش برس”، قال فيها إن “العراقيين بينوا مرة اخرى بعد هجوم اربيل .



ان العراق الذي عانى من الارهاب لن يقف ساكنا امام الارهاب.



يجب ان نتخلص من بلاء حزب العمال الكردستاني الذي يريد ان يسمم علاقتنا بصديقنا العراق ويقتل العراقيين ايضا دون رمشة عين ان وجب ذلك”.

وأضاف في أخرى: “قام العراق والعراقيون بإرسال بلاء داعش من وطنهم الى المزبلة حيث ينتمون.



الدور الان هو لحزب العمال الكردستاني وتحت اي مسمى.



نحن نثق بوعي السلطات العراقية ووعي الشعب العراقي.



ستقف تركيا كالعادة الى جانب العراق في هذا الطريق”.

وكان مسلح قد فتح، يوم الاربعاء، (17 تموز 2019)، النار على مطعم بمدينة اربيل ، بينما كان دبلوماسيون أتراك يتناولون طعام الغداء، مما أودى بحياة ثلاثة اشخاص بينهم دبلوماسي تركي.

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