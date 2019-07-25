برهم صالح يعزي بوفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

2019/07/25 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس، برقية تعزية الى رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر بوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.وعبر رئيس الجمهورية، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية عن “تعازيه الخالصة ومواساته وتعازي الشعب العراقي الى الشعب التونسي الشقيق بهذا المصاب الجلل، سائلاً العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح

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