علي هادي مدربا للقوة الجوية

2019/07/25 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية علي هادي مدربا للفريق خلفا للمدرب السابق أيوب أوديشو لقيادة الفريق في الموسم المقبل.وقال مصدر مقرب من الادارة للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ أن المدرب السابق أيوب أوديشو بالغ بمطالبه المالية وغادر دون أن يترك بابا للتفاوض ما دفع أدارة النادي بالبحث عن مدرب بديل وتم الاتفاق بشكل رسمي […]

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