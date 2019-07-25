وزير العمل يبحث مع محافظ ميسان التعاون المشترك وفتح الترشيح لدوائر الوزارة الشاغرة

2019/07/25 | 19:48

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان مع محافظ ميسان علي دواي اثناء زيارته للمحافظة التعاون المشترك بين الجانبين.

وقال بيان عن مكتب المحافظ، ان دواي استقبل الوزير عبدالزمان وبحثا عدد من القضايا مهمة بحضورنائب رئيس مجلس المحافظة جواد الساعدي، ومعاوني المحافظ ومدراء الدوائر والأقسام المعنية بذلك .

واشار الى فتح باب الترشيح لإدارات الدوائر التي تشغر مناصبها لاختيار العناصر الكفوءة والنزيهة لهذه المهام .



وتم ايضاً مناقشة موضوع اكمال اجراءات البناية الجديدة التي في مرحلة التسليم الى مديرية العمل والشؤون الاجتماعية (المنقولة) .

واضاف البيان كما تم مناقشة سبل الارتقاء بمستوى اداء دوائر الوزارة المنقولة وغير المنقولة وتذليل العقبات امام ابناء المحافظة للفئات المستحقة للحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة ومنها زيادة الشمول للعوائل الفقيرة والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة .

ولفت الى مناقشة عمل اللجان المختصة لشمول المستحقين في الوحدات الادارية والقرى والارياف وإمكانية زيادتها لتسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستحقين وزيادة اللجان الطبية

وتم التشديد على موضوع معايير الشفافية والعدالة في ضوابط الاستفادة والشمول بالاعانة الاجتماعية .



كذلك مناقشة مسائل تتعلق بتنظيم عمل تشكيلات الوزارة المنقولة وغير المنقولة

وفي نهاية اللقاء اكد الجانبان ضرورة التعاون المشترك بين الحكومة المحلية والاتحادية في سبيل توفير اكبر قدر ممكن من الضمانات الاجتماعية لضمان مستوى معيشي لائق لابناء المحافظة من خلال زيادة فرص العمل والاعانات والقروض .

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