2019/07/25 | 19:48

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غداً نهائي كأس العراق بكرة القدم.. الكهرباء يسعى إلى قهر الزوراء وتحقيق اللّقب التاريخي

الناصرية – باسم الركابي

يعول فريق الكهرباء على مجموعة شبابية في تحقيق حلم اللقب الأول حيث ألكاس في مسيرته الكروية ومنذ تشكيل الفريق عندما يواجه صاحب ألقاب البطولة الزوراء في اللقاء الذي سيقام بينهما يوم غد الجمعة في ملعب الشعب في التحول الأهم منذ ان لعب الفريق في أول بطولة عندما كان يلعب بالدرجة الأولى قبل ان يصعد للدرجة الممتازة موسم 2004 و يبدو ان الفريق الذي أقصى الشرطة والطلبة من البطولة عازم على تحقيق الفوز على البطل الزوراء متسلحا بروحية واندفاع وحافز الحصول على لقب ثاني اهم البطولات المحلية بعدما بلغ النهائي على حساب الطلاب بالفوز عليهم بثلاثة أهداف دون رد ليفطر قلوب الانصار وتصعيد احتجاجاتهم على الفريق والمدرب ثائر احمد الذي فضل ترك المهمة في وقت ينتظر الكهرباء لقاء الغد بلهفة كبيرة امام تحقيق النتيجة التاريخية بقيادة عباس عطية الفخور بلاعبي الفريق في الوصول الى لقاء الحسم والانجاز الذي سيدخلونه بمعنويات عالية بعد النتائج الجيدة والأفضل للفريق في دوري الموسم الحالي الذي يامل ان يكون خاتمه مسك في وضع اول لقب في خزانة النادي وتزينها امام فرصة ربما لم تتكرر امام سيطرة الفرق الكبيرة على لقب البطولة والتحول الذي شهدته بفضل عمل وعطاء لاعبي الكهرباء المميز في أفضل موسم في البطولتين بعدما حقق لاعبو الفريق النتيجة الجيدة والكبيرة في قهر الطلاب في أفضل نتيجة في البطولة والتوجه بقوة وتركيز الى خوض لقاء النهائي الحدث الكروي المحلي الذي يغطي على جميع الإحداث الرياضية عندما يدخل الفريق واللعب تحت شعار لابديل عن الفوز من اجل تدوين اسمه في سجل البطولة الذي يحمل أسماء الفرق الكبيرة ومن خلال موجود اللاعبين الذين يريدون هم ايضا تدوين أسماءهم في تاريخ البطولة والفريق بعدا قدوا مباريات ألكاس والدوري بثقة عالية بعد الاستمرار في التسجيل في جميع اخر مبارياته وابرزها الفوز على الزوراء وتعزيز موقفه في سلم الترتيب عندما انهى الدوري في الموقع اثر فوزه في اخر مبارياته على السماوة بهدفين دون رد ليخرج في الموقع العاشر المقبول جدا اذا مارجعنا للبداية الصعبة وكم من الوقت والجولات تاخرفي اخر المواقع قبل ان يشهد التحول في منتصف المرحلة الحالية ومعها فرض نفسه المنافس القوي ببطولة الكاس وتقدم من دور لاخر قبل بلوغ النهائي في المواجهة الثالثة للفريق امام الزوراء بعدما تعادل معه في المرحلة الأولى من دون أهداف وقهره بهدفين دون رد في المرحلة الثانية.

مسيرة النتائج

وكان الكهرباء قد استهل بطولة الكاس بالفوز مرتين على الهندية بثلاثة اهداف لواحد وبهدف دون رد في الدور32 قبل ان يفجر مفاجأة البطولة باقصاء الشرطة من البطولة عندما تمكن من التغلب عليه بهدف ومن ثم تعادل معه بهدف في الدور 16 وفي الدور ربع النهائي نحج عبور الحدود بعدما تعادلا في اللقاء الاول بهدف قبل ان يحسم التاهل للدور النصف النهائي بفارق ركلات الجزاء بأربعة أهداف لثلاثة واستمر السير في طريق النتائج والتاهل للنهائي عندما تمكن من الحاق الهزيمة القاسية بالطلاب بالفوز بثلاثة أهداف دون رد، ولديه قائمة لاعبين قدمت موسما لاينسى وهم كل من عمار علي ومحمد كاظم ومحمد ناصر ووسام كاصد وهشام سعدون وعلاء عاصم وعلي غافل وعلي حسين عبد وعلاء كاظم واياد كريم وحيدر ضاهي وماجد نعيمة ومالك زويد ومحمد علي سلمان ومصطفى عبد الجليل ومصطفى سمير عبد الوهاب وسيف حاتم وعباي عبد الرزاق واحمد محمود واحمد مارد وعلي عودة وعلي كريم وعلي خالد وعلي ن محسن وعلي صباح وعمار محمود وحيدر جمال وحيدر فرحان ومحمد جمال ومالك حسام وياسر نعمة وعباس حسن.

فريق الزوراء

من جانبه يريد الزوراء وحكيم شاكر إنقاذ الموسم في الحصول على لقب ثاني اهم بطولة محلية والسادس عشر في مسيرته والأمر منوط بلاعبي الفريق في تقديم هدية لجمهوره الكبير الذي سيتواجد لدعم اللاعبين وسيدخل الزوراء اللقاء بعد سلسلة نتائج متباينه ابرزها الفوز على الجوية في الدوري قبل ان يشهد دفاعه أخطاء كارثية عادت عليه في نتائج خارج رغبة جمهوره عندما خسر من الكهرباء وقبلها من الجوية وتعادل مع نفط ميسان بثلاثة أهداف ومع النجف وخسر من الديوانية بهدفين لثلاثة الدور الماضي واختتم الموسم بتعادل سلبي مع اربيل النتيجة التي وضعت الفريق واللاعبين تحت تساؤلات جمهورهم. وبعد خروج الفريق من اهم بطولتين حيث الدوري والأسيوي تبقى الأنظار متجه نحو لقب الكاس وانهاء الموسم بالحالة التي ياملها الانصار من عكس صورة الفريق الحقيقية التي اهتزت كثيرا في مواجهات ازعجت جمهوره الذي يامل في ان تتجه افكار وشعور اللاعبين في تقديم اللقاء بأفضل طريقة من خلال عناصر الخبرة والواعدين الذي يضع المدرب ثقته بهم في خطوط يعول عليها ان تقوم بواجباتها بالشكل المطلوب وسيكون الدور الاهم على الحارس جلال حسن فضلا عن وجود البدلاء واخرهم علي رحيم الذي قاد الفريق بالفوز على الجوية قبل اربع دقائق على نهاية لقاء المرحلة الثانية وقبله اللاعب امير صباح الذي سجل واحدا من اجمل اهداف الفريق في مباراة شبه النهائي بمرمى الجوية، وكل الترشيحات تصب لمصلحة بطل النسخة الأخيرة الذي كان قد انطلق من اول لقاء بالفوز ذهابا على الكوفة بستة أهداف دون رد ثم التغلب عليه ايابا بهدفين دون رد في الدور 32 ونجح الفريق في المرور من دور 16 عندما تعادل مع اربيل من دون اهداف قبل ان يحسم الامور في قلب العاصمة بالفوز بهدفين لواحد في دور الربع النهائي وتخلص من عقدة الامانة بالفوز عليه مرتين الاولى بهدف والثانية بهدفين من دون وحقق أفضل نتائج البطولة والموسم بالفوز على الغريم الجوية بأربعة اهداف لواحد ليمر بثقة واستحقاق لنهاي البطولة الذي سيخوضه يوم غد بمجموعة اللاعبين التي مثلته في الموسم وهم علاء كاطع وحيدر محمد وجلال حسن وعباس قاسم وحيدر عبد الحسين وحسين جويد وحسين حكيم ومصطفى محمد جبر ومحمد عبد الزهرة والويس ونجم شوان وسامال عبد المجيد واحمد محيسن عاشور واحمد فاضل وعلي رحيم وامير صباح وحيدر تحمد وابراهيم فوزي وكرار فاضل ومحمد رضا وصفاء هادي وسجادحسين واحمد جلال وعلاء عباس وحيدر حسين وجبار كريم وجاسم محمد جاسم ومهند عبد الرحيم ومؤمل عبد الرضا وعمر منصوري.

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