روسيا تحذر أوكرانيا

2019/07/25 | 19:49

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اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، غريغوري كاراسين، أن احتجاز أوكرانيا ناقلة "Nika Spirit" الروسية "خبر سيئ جدا"، متهما مسؤولين في كييف بالسعي إلى

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