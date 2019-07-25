بالصور.. داخل معدة مريضة مجوهرات بقيمة 66 ألف دولار

2019/07/25 | 19:49

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أُصيب مجموعة من الأطباء في الهند بصدمة كبيرة بعد العثور على ما تصل قيمته إلى 66 ألف دولار من المجوهرات والعملات داخل معدة

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