2019/07/25 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC أعلن مجلس محافظة الديوانية، الخميس، الاتفاق على صيغة قرار يمنع بموجبه اي عضو من أعضاء المجلس الترشح لمنصب المحافظ بدلا من المقال الحسناوي.وقالت عضو المجلس زينب العابدي في تصريح صحفي،إن “المجلس بانتظار حسم المحكمة الإدارية للطعن المقدم من قبل المحافظ المقال لفتح باب الترشيح بشكل رسمي”.وأضافت ان “الكتل السياسية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الديوانية يمنع أعضاءه من الترشح لمنصب المحافظ المركز الخبري الوطني.

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