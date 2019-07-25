2019/07/25 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوة الجوية يستعين بالحرس القديم لقيادة الصقور في الموسم المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/25 | 19:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوة الجوية يستعين بالحرس القديم لقيادة الصقور في الموسم المقبل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوة الجوية يستعين بالحرس القديم لقيادة الصقور في الموسم المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).