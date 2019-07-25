فلاح أمين الرهيمي - الفرق بين الثورة والانقلاب

2019/07/25 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي أفراد الجيش في جميع الدول هم من أبناء الشعب ويعيشون مع عوائلهم أو في بيوت أو شقق مستقلة مع أبنائهم وتكون حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما يعيشها أبناء الشعب الآخرين ما عدا المراتب الكبيرة في الجيش تختلف حياتهم المعاشية والاقتصادية وسلطة الحكم التي تختلف مع الرتب الصغيرة في الجيش من حيث الراتب الشهري والسلطة والمنزلة ودائماً تتأثر هذه الرتب الصغيرة كما يتأثر أبناء الشعب من حيث الغلاء وار......

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