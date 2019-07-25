مسؤول في ديالى يعزو اسباب تعطل الفرص الاستثمارية الى روتين الدوائر والاوضاع الامنية بالمحافظة

2019/07/25 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزا مسؤول محلي في ديالى اسباب تعطل الفرص الاستثمارية طيلة السنوات الماضية الى روتين الدوائر المعنية ومشاكل ملكية الارض والاوضاع الامنية التي شهدتها المحافظة .وقال عمار مزاحم عضو مجلس ديالى لمراسل وكالة وطن للانباء ان الفرص الاستثمارية في محافظة ديالى معطلة منذ سنوات بسبب فقدان الرؤية والخطط الاستثمارية المشتركة بين الدوائر وشركات القطاع الخاص […]

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