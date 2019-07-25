تحذير من اعتماد هوية ”البايومتري”ومطالبة بمنع هؤلاء من المشاركة بالانتخابات المقبلة

2019/07/25 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف البناء، قصي عباس، الخميس، ان موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات سيكون في شهر نيسان 2020 كما حددته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقال عباس في حديث ان “تعديل فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات، جاء وفق مقاسات ورغبات الكتل السياسية، ورأي اللجنة القانونية ولجنة الاقليم اخذ من الكتل”.

واضاف ان “اعتماد نسبة ما يقارب 25% في بعض المحافظات على المستمسكات الشخصية للناخب، دون الاعتماد على هوية البايومتري بنسبة 100% سيفتح الباب امام الكثير من الاشكالات نحو التشكيك او التزوير والتلاعب بالاصوات”.

وطالب بـ”بمنع من لا يرغب بتحديث سجله الانتخابي بالمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، لمنع التشكيك والطعن بنتائج الانتخابات”، مشيرا الى ان “موعد اجراء الانتخابات المحلية هو ذاته الذي حددته مفوضية الانتخابات في نيسان المقبل”.

وكشف رئيس مجلس المفوضين، معن الهيتاوي، الخميس (25 تموز 2019)، عن استكمال نحو 40 بالمئة من الجدول الزمني الخاص بانتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى في شهر نيسان من العام 2020.

وقال الهيتاوي في تصريح صحفي، إن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اكملت 40 بالمئة من جدولها الزمني الخاص بالتهيئة لانتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في نيسان من العام المقبل “، مبينا أن “عمليات تسليم بطاقة الناخب بلغت 75 بالمئة”.

وأضاف، أن “المفوضية استبقت تشريع القانون بالاجتماع بمدراء عامي المفوضية واستمعت منهم على مدى يومين في محافظة اربيل الى اخر الاستعدادات التي وصلت اليها المفوضية لاجراء الانتخابات”، مشيرا إلى أن “المفوضية ستركز على استكمال التسجيل البايومتري للناخبين، والسيطرة على الاستعدادات اللوجستية بعد توفير الاموال والقانون والوقت الكافي، فضلاً عن الحملة الاعلامية المكثفة لاستقطاب الناخبين ورفع نسبة المشاركة التي ستكون الشغل الشاغل للمفوضية خلال المرحلة المقبلة”.

ولفت الهيتاوي الى أن “تدقيق سجلات الناخبين في كركوك بوشر العمل به منذ 3 اشهر، بعد نقاشات مستفيضة جرت مع اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم النيابيتين، اضافة الى حضور ممثلي وزارات الداخلية والتجارة والصحة والتخطيط اجتماعات في مقر المفوضية لمناقشة هذا الامر، باعتباره من صلب عمل تلك الوزارات وما على المفوضية سوى تزويدها بقواعد البيانات التي تستطيع من خلالها مقاطعة المعلومات وايجاد الاختلاف في ما بينها”.

وأشار رئيس مجلس المفوضين الى أن “ممثلي الوزارات المذكورة لم يزودوا المفوضية بالتحديث النهائي لهذه العملية، والى اين وصلت حتى الان”، كاشفا عن ان “الاسبوع المقبل سيعقد اجتماع مع ممثلي الوزارات المعنية للاستماع منهم الى الوقت الكافي لانجاز هذه المهمة ولاسيما ان المدة النهائية لتدقيق السجلات في المحافظات حددت بكانون الاول من العام الجاري”.

وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، معتمد الموسوي، اليوم الاربعاء، إن إقرار التعديل الأول لقانون الانتخابات في البرلمان، إنجاز تاريخي، يتضمن خمس جوانب.

وذكر الموسوي، خلال برنامج “وجهة نظر” الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة “دجلة” أن “إقرار التعديل الأول لقانون انتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل ، هو إنجاز كبير وتاريخي”.

وأضاف، أن “أول إنجاز لهذا القانون، هو حل عقدة محافظة كركوك التي لم تحل منذ 15 سنة، وتخفيض عدد مقاعد مجالس المحافظات، بعدما كانت في عام 2013 (456) مقعد، إلى (255) مقعد مع الكوتة، بحسب التعديل الأخير للقانون”، مشيراً إلى أن “القانون في صيغته الأخيرة يلغي 201 مقعد مع كل امتيازاتها في مجالس المحافظات، وهذا مطلب شعبي جماهيري كبير”.

وتابع الموسوي، أن “التعديل الأخير في القانون الغى التصويت المشروط، وتصويت الحركة السكانية، إضافة إلى حسم الجدل بشأن استخدام الأجهزة الإلكترونية، التي تم التصويت عليها، الأمر الذي يؤكد سلامتها ورصانتها ودقتها”.

وأوضح عضو مفوضية الانتخابات، أن “التعديل فصل التصويت الخاص عن التصويت العام، حيث أصبحت الأجهزة الأمنية بكافة صنوفها قادرة على المشاركة في الانتخابات قبل 48 ساعة من الاقتراع العام”.

وكان مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، قد رحب الثلاثاء (23 تموز 2019) باقرار التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم، رقم 12 لسنة 2018، الذي صوت عليه مجلس النواب، يوم الاثنين (22 تموز 2019).

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