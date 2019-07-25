2019/07/25 | 20:21

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وزير العمل يكشف اعداد العمال الاجانب في العراق

كشف وزير العمل باسم الربيعي ،الخميس، عن وجود 750 ألف عامل أجنبي فقط

في البلاد ، فيما اكد قرب تفعيل نظام تفتيشي من اجل توحيد قاعدة

بيانات للعمالة الأجنبية في العراق .وقال الربيعي في مؤتمر صحفي مشترك مع الحكومة المحلية في محافظة ذي

قار ، إن الوزارة أصبحت الجهة الوحيدة المسؤولة عن توحيد قاعدة

البيانات من خلال لجنة مركزية مشتركة ستعمل على الكشف عن سقف معدلات

العمالة الأجنبية من اجل أن يكون نصفها من العمالة العراقية المحلية ،

مشيرا إلى قرب المباشرة بهذا النظام الجديد في محافظات البصرة و ميسان

و واسط وذي قار.من جانبه لفت النائب الأول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي إلى التوصل

لتفاهمات مشتركة حول العديد من الملفات التي يمكن أن تخدم عدد كبير من

المستفيدين من الشرائح المشمولة.

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