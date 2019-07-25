2019/07/25 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحلبوسي ومبعوثة اممية يؤكدان ضرورة توفير الاجواء لانجاح الانتخابات المحلية

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مبعوثة الأمم

المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس بلاسخارت، بحضور رئيس مكتب

المساعدة الانتخابية السيد أمير آرين.وناقش اللقاء أهمية إقرار مشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات

مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقضية التابعة لها رقم ١٢

لسنة ٢٠١٨، الذي صوَّت عليه مجلس النواب الاثنين الماضي.وبحث اللقاء ضرورة توفير الرقابة اللازمة والإمكانات لإنجاح

الانتخابات، وأهمية الدور الرقابي لمجلس النواب بمراقبة عمل المفوضية

العليا المستقلة للانتخابات، ومعالجة جميع المشاكل السابقة، وضمان

نزاهة الانتخابات وشفافيتها بما يضمن مشاركة أكبر عدد فيها، مؤكدا

سيادته دعم مجلس النواب للمفوضية المستقلة للانتخابات، والرقابة على

عملها بالتعاون مع المنظمات الدولية.كما بحث رئيس مجلس النواب آليات مشاركة النازحين في هذه الانتخابات،

وتمكينهم من الحصول على البطاقة البايومترية، والوصول إلى مراكز

الاقتراع.من جانبها قالت جنين بلاسخارت إن بعثة الأمم المتحدة تدعم كل

الإجراءات لتحقيق انتخابات وفق المعايير الدولية، وبما يعزز بناء

الثقة ومعالجة جميع المشكلات والعقبات الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي ومبعوثة اممية يؤكدان ضرورة توفير الاجواء لانجاح الانتخابات المحلية) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي ومبعوثة اممية يؤكدان ضرورة توفير الاجواء لانجاح الانتخابات المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).