2019/07/25 | 20:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى..
أكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الخميس، بان عصابات داعش في انفاسها الاخيرة في ريف خانقين شمال شرق المحافظة.
وقال الحسيني لـ /المعلومة/، إن “هجمات داعش على بعض نقاط المرابطة الامنية للحشد الشعبي في ريف قضاء خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة) تاخذ أسلوب اللصوصية من ناحية اطلاق النار عن بعد ومن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمنية ديالى: داعش في انفاسه الاخيرة بريف خانقين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الخميس، بان عصابات داعش في انفاسها الاخيرة في ريف خانقين شمال شرق المحافظة.
وقال الحسيني لـ /المعلومة/، إن “هجمات داعش على بعض نقاط المرابطة الامنية للحشد الشعبي في ريف قضاء خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة) تاخذ أسلوب اللصوصية من ناحية اطلاق النار عن بعد ومن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمنية ديالى: داعش في انفاسه الاخيرة بريف خانقين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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