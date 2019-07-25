أمنية ديالى: داعش في انفاسه الاخيرة بريف خانقين

2019/07/25 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الخميس، بان عصابات داعش في انفاسها الاخيرة في ريف خانقين شمال شرق المحافظة.وقال الحسيني لـ /المعلومة/، إن “هجمات داعش على بعض نقاط المرابطة الامنية للحشد الشعبي في ريف قضاء خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة) تاخذ أسلوب اللصوصية من ناحية اطلاق النار عن بعد ومن […]

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