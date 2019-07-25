معتصمو الشهادات العليا: نتعرض للتهديد والقوات الامنية تتفرج علينا ولا تحرك ساكناً

2019/07/25 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد معتصمو الشهادات العليا، اليوم الخميس، تعرضهم للتهديد من جهات معينة.

وقال المعتمصون لمراسل {الفرات نيوز}، إننا، "نتعرض للتهديد المستمر والقوات الامنية تتفرج علينا ولا تحرك ساكنا".وكان عدد من معتصمي حملة الشهادات العليا أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بالتعيينات وسط العاصمة بغداد اصيبوا بجروح في ساعة متأخرة من ليلة أمس اثر اقتحام سائق دراجة نارية من نوع {’ستوتة} اعتصامهم، واتضح فيما بعد ان الساق انه مخمور ما أوقع اصابات بليغة بعدد من المعتصمين.وافاد مصدر امني بان "القوات الامنية اقتادت السائق لمركز شرطة قريب للتحقيق معه، فيما تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج".انتهى

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