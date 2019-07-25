2019/07/25 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/..بين وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي ، الخميس ، عن التطور الملموس الذي تشهده أرصفة ميناء المعقل خلال الشهر الجاري من خلال استقبال السفن التجارية متعددة البضاعة وكذلك تفريغ الحمولات في الساحات المخصصة بانسيابية عالية .

واكد في بيان صحافي "تلقته " عين العراق نيوز" حرصه على ان يكون الميناء ضمن اهتمامات الوزارة وتشغيله وتهيئته لاستقبال العديد من السفن خلال الفترة القادمة كونه ميناء مهم وجاذب للتجار والشركات وذو موقع متميز

يذكر أن الموانئ تعاقدت مع شركة تركية لإنشاء ميزان جسري متنقل بمواصفات عالمية لتشييده على ارض الميناء لتدقيق وتسهيل خروج البضائع بانسيابية عالية .انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل: ميناء المعقل يشهد حركة تجارية غير مسبوقة خلال الشهر الجاري) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل: ميناء المعقل يشهد حركة تجارية غير مسبوقة خلال الشهر الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).