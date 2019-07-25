الحلبوسي يبحث مع مبعوثة الأمم المتحدة أهمية إقرار قانون انتخابات المحافظات غير المنتظمة باقليم

2019/07/25 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت ، أهمية إقرار مشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ، والأقضية التابعة لها ، الذي صوَّت عليه مجلس النواب الاثنين الماضي.

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