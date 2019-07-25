مدينة بابل تدخل ضمن النشرات السياحية العالمية

2019/07/25 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الفريق الوطني لادراج بابل على لائحة التراث العالمي رعد علاوي الدليمي، اليوم الخميس، ان مدينة بابل الاثرية ادخلت ضمن النشرات السياحية العالمية، فيما بين ان الفريق يدرس امكانية احياء المحافظة بالشكل اللائق لاستقبال السواح بالتعاون مع الحكومة المحلية.

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