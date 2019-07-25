النقل التلفزيوني لبطولة غرب أسيا مهدد

2019/07/25 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت بطولة غرب أسيا التاسعة في العراق مهددة بمقاطعة تلفزيونيا نتيجة للقيمة المالية الكبيرة التي طالب بها الاتحاد من القنوات الراغبة بالنقل.وقال مصدر من داخل شبكة الإعلام العراقي لوكالة وطن للانباء أن مجلس ادارة اتحاد غرب أسيا بالغ بحقوق النقل التلفزيوني وطالب بقيمة مالية مرتفعة على خلاف الاتفاق الأولي بين الشبكة والاتحاد العراقي لكرة القدم […]

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