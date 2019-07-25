وزير الخارجية و نظيره الاردني يؤكدان في اتصال هاتفي مُواصَلة التشاور لاعتماد المسار السياسي في حلحلة الأزمات التي تتعرَّض لها المنطقة

2019/07/25 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجية علي الحكيم و نظيره الأردنيِّ أيمن الصفديّ مُواصَلة التشاور لاعتماد المسار السياسي في حلحلة الأزمات التي تتعرَّض لها المنطقة .وذكر بيان لوزارة اليوم , ان الحكيم تلقى اتصالاً هاتفيّاً من نظيره الأردنيِّ أيمن الصفديّ تناول الجانبان فيه العلاقات بين البلدين في المجالات السياسيّة، والاقتصاديّة، والأمنيّة، وسُبُل تدعيمها .واضاف , ان […]

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