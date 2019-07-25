السفير التركي يدعو العراق للتخلص من

2019/07/25 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، العراق الى التخلص من "افة" حزب العمال الكوردستاني الذي تصنفه انقرة بالتنظيم الارهابي.وقال يلدز في تغريدة على تويتر، "لقد أثبت العراق الذي عانى الكثير من الإرهاب، انه لن يبقى صامتا في وجه الإرهاب وبخاصة بعد هجوم أربيل".واضاف "نحن بحاجة إلى التخلص من آفة حزب العمال الكوردستاني التي تريد تسميم علاقاتنا، وأيضاً إزهاق أرواح العراقيين".وتابع يلدز، "لقد أرسل ابطال العراق آفة داعش إلى المكب الذي ينتمون إليه، والدور الان على حزب العمال الكوردستاني".وأفاد مصدر أمني تركي، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن الجيش شن غارتين جويتين قبل أيام في كوردستان العراق، ما أسفر عن مقتل مخططي عملية اغتيال الدبلوماسي التركي في أربيل الأسبوع الماضي.وكشف المصدر لوكالة رويترز أن الغارة الأولى كانت في منطقة دهوك بتاريخ 18 يوليو، بعد يوم واحد من عملية الاغتيال، فيما شنت الغارة الثانية في ناحية باطوفا يوم الأربعاء، مضيفا أن العمليتين استهدفتا من يقفون وراء اغتيال الدبلوماسي التركي.وأظهرت لقطات عرضتها قناة "سي إن إن تركيا" تدمير سيارتين اثنتين جراء الغارتين الجويتين، كما أكدت القناة أن الغارتين كانتا بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات التركية.وقتل نائب القنصل العام التركي في عاصمة إقليم كوردستان أربيل، وعراقيين اثنين بهجوم مسلح في المدينة، في السابع عشر من يوليو الجاري، كما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، السبت الماضي، إلقاء القبض على شخصين يشتبه بعلاقتهما بمقتل الدبلوماسي التركي، ونشر صورهما عبر وسائل الإعلام.يذكر أن أنقرة واقليم كوردستان حمّلتا سابقا حزب العمال الكوردستاني المسؤولية عن عمليات مماثلة تمس المصالح التركية.

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