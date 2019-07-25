ضبط شاحنتين محملتين بـ 98 طناً مهرباً من (شيش البناء) في واسط

2019/07/25 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الخميس، من ضبط 98 طناً مهرباً من مادة (شيش البناء) في منطقة العزيزية التابعة لمحافظة واسط بواسطة كتب اعفاءات كمركية لمشاريع استثمارية منجزة.وذكر المكتب الاعلامي للمفتشية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “العملية تمت على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام من مصادره الموثوقة أفادت بوجود تهريب […]

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