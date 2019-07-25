مظاهرة في ذي قار للمطالبة بالخدمات وإقالة “الفاسدين”

2019/07/25 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ ذي قار… خرج المئات من المواطنين بتظاهرة شمال ذي قار، اليوم الخميس، للمطالبة بتوفير الخدمات وإقالة “المسؤولين الفاسدين”.وذكر مصدر محلي في تصريح ،إطلعت عليه وكالة / بدر نيوز/، إن “المئات من المواطنين تظاهروا، عصر اليوم، في قضاء الرفاعي شمال ذي قار للأسبوع الثالث على التوالي للمطالبة بتوفير الخدمات وإقالة “المسؤولين الفاسدين” وتوفير […]

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