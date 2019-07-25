2019/07/25 | 20:39

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مصادر خاصة: خامنئي يتوسط لإنهاء خلاف بين عبد المهدي وكتائب حزب الله

كلمة -

بغداد

كشفت مصادر خاصة، يوم الخميس، عن لقاء لم يعلن عنه، أجراه

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في زيارته الاخيرة الى

طهران.

واوضحت المصادر ان "زيارة عبد المهدي زامنتها زيارة لأمين عام كتائب

حزب الله العراقي الى العاصمة الايرانية، حيث جرت وساطة بين عبد

المهدي والكتائب برعاية المرشد الاعلى علي خامنئي".

وبينت المصادر، ان "الوساطة اثمرت ارضية للحوار بين الطرفين سيجري

استكمالها في بغداد".

وكانت كتائب حزب الله قد اصدرت بيانا تحفظت فيه على الامر الديواني

الذي اصدره عبد المهدي والقاضي بأعادة هيكلة الحشد الشعبي.

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