الداخلية تضبط شاحنتين محملتين بـ 98 طناً مهرباً من “شيش البناء” في واسط

2019/07/25 | 20:42

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، تدمير مضافة "والي الأنبار" في تنظيم داعش الإرهابي، خلال عملية أمنية في صحراء غرب المحافظة.

وذكر إعلام الحشد الشعبي، أن "قوة مشتركة من قيادة الحشد بمحافظة الانبار، فوج الف

بغداد اليوم _ الديوانية

افاد مصدر أمني، الخميس (25 تموز 2019)، بالعثور على جثة طفل بعد 3 أيام من فقدانه شمال شرق الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية عثرت على جثة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات من قضاء الدغارة ش

بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني، الخميس (25 تموز 2019)، بالعثور على 5 كليو غرام من مادة الحشيشة المخدرة، داخل حاوية نفايات غرب البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "5 كيلو غرام من الحشيشة وجدت موضوعة داخل كارتون في حاوية للن

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