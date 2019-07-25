نائب : ادانة الفلاحي قد تصبح قضية دولية و تتسبب بفرض عقوبات على العراق

2019/07/25 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أكد النائب عن تحالف البناء عبد الامير المياحي ، الخميس ، ان ” في حالة ادانة قائد عمليات الانبار “محمود الفلاحي” بالتآمر ضد القوات الامنية سيجعلها الجانب الاميركي قضية دولية و يجد منفذا لفرض العقوبات على العراق.و ذكر المياحي في تصريح تابعته / ميديا نيوز / ان ” الحكومة في حال اتخذت […]

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