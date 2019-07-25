الداخلية: عقيد في الشرطة تسبب بمنح ارهابيين حقوق “شهداء” !

2019/07/25 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أعلنت مفتشية الداخلية تشكيل مجلساً تحقيقياً بحق عقيد في مديرية شرطة ديالى وذلك لتلاعبه بأوراق تحقيقية خاصة بإرهابيين اثنين تم قتلهم على أيد القوات الأمنية بجعلهما شهيدين.وقال مكتب المفتش العام في بيان تلقت /ميديا نيوز /نسخة منه ان لجنة تدقيقية قامت بالتحقق والتدقيق من المعلومات الواردة لمفتشية الداخلية والتي أفادت بتلاعب العقيد […]

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