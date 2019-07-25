الامين العام للرئاسة الجزائرية : ينبغي عدم الزج بقواتنا المسلحة في أية اعتبارات سياسية وتقنية

2019/07/25 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..طالب الأمين العام للرئاسة الجزائرية نور الدين عيادي، الأربعاء، بإبعاد الجيش عن أي اعتبارات سياسية مرحلية.وقال عيادي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن دعوات إشراك الجيش في الحوار السياسي للأزمة الراهنة، بمثابة “فخ” ينصب له.وأضاف الأمين العام للرئاسة الجزائرية “الذين طالبوا بإشراك جيشنا في الحوار السياسي، يدركون الفخ الذي […]

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