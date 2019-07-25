2019/07/25 | 20:50
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أمنية ديالى: داعش في انفاسه الاخيرة بريف خانقين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الخميس، بان عصابات داعش في انفاسها الاخيرة في ريف خانقين ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أمنية ديالى: داعش في انفاسه الاخيرة بريف خانقين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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