أمنية ديالى: داعش في انفاسه الاخيرة بريف خانقين

2019/07/25 | 20:50

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بغداد:سومر نيوز

أكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الخميس، بان عصابات داعش في انفاسها الاخيرة في ريف خانقين ...

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