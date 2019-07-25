كنا للعهد: الكتل الكبيرة هي التي صوتت على 1,9 من نظام سانت ليغو

2019/07/25 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، اليوم الخميس، أن الكتل الكبيرة هي التي صوتت على 1,9 من نظام سانت ليغو بعدما كانت

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