بهجوم مسلح.. استشهاد مدني جنوبي بغداد

2019/07/25 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، باستشهاد مدني بهجوم مسلح جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدران"مسلحين مجهولين اطلقوا النار من اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني في منطقة

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