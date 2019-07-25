2019/07/25 | 20:52

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هذا مادعا اليه القدو بشأن سحب الحشد من مداخل سهل نينوى (فيديو)

دعا النائب عن المكون الشبكي حنين القدو رئيس الوزراء القائد العام

للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ، الى الغاء قرار صدر مؤخراً بسحب

عناصر الحشد من السيطرات الرئيسـة التي تعد مفتاح الأمان لمناطق سهل

نينوى .

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