2019/07/25 | 20:52

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شاكر : هناك جدية بين المركز والاقليم لإيجاد حلول جذرية بين الطرفين

الخميس

25

تموز

2019 :

08:41 pm

26

جدد النائب عن تحالف الفتح سعد شاكر تأكيده على أهمية العمل لحل جميع

القضايا العالقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان سيما ما يتعلق

بواردات النفط والموازنة العامة ، وأضاف شاكر في إتصال هاتفي مع آفاق

أن هناك تجاوب وجدية كبيرة من قبل الأطراف الكردية لإيجاد حلول جذرية

للقضايا العالقة .

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