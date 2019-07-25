البنك المركزي العراقي يعلن استجابته للعقوبات الامريكية بتجميد حسابات 4 عراقيين

2019/07/25 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن البنك المركزي العراقي عن استجابته للعقوبات الامريكية بتجميد حسابات 4 عراقيين.وكانت وزارة الخزانة الامريكية ادرجت اربع شخصيات عراقية على قائمة العقوبات وهذه الشخصيات هي: – نوفل العاكَوب (محافظ الموصل السابق) ٢- احمد الجبوري (ابو مازن) ٣- وعد قدو / قيادي في الحشد ٤- ريان الكلداني / قيادي في الحشد./انتهى

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