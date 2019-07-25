بغداد وكوردستان تتفاق على آليات عمل لحل الملفات العالقة

2019/07/25 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ إجتمعت اليوم الخميس اللجنة العليا المشتركة للحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كوردستان-العراق الخاصة بحل المسائل العالقة بين الحكومتين، بإشراف رئيس وزراء الإقليم ونائب رئيس وزراء الحكومة الإتحادية لشؤون الطاقة للبدء بالحوار حول إيجاد حلول عادلة دستورية للمسائل العالقة.وبحسب بيان لحكومة الاقليم ورد لشفق نيوز، فانه "في جو ودي هادف وتفاهم مشترك وبنية صادقة تم التباحث حول الملفات الأساسية وخصوصاً (ملف المناطق المتنازع عليها، ملف القضايا المالية والموازنة، وملف النفط والغاز).وتم الإتفاق على وضع آليات عملية لبحث تفاصيل الملفات العالقة من خلال تشكيل لجان فنية من الوزارات ذات العلاقة تحت إشراف اللجنة العليا المشتركة".وتقرر في الإجتماع إستمرار التواصل ما بين الطرفين بإتجاه إيجاد حلول جذرية دستورية لكل المشاكل العالقة بشكل يخدم مصلحة الجميع، ومن المقرر أن تجتمع اللجان الفنية في بغداد في الأسبوع القادم.ووصل وفد رفيع المستوى من الحكومة الاتحادية في وقت متأخر من مساء امس الاربعاء الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يضم كلا من وزير المالية فؤاد حسين، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ووزير النفط ثامر الغضبان، ومدير مكتب رئيس الوزراء ابو جهاد الهاشمي.وتتجه أزمة تصدير النفط عبر أراضي الإقليم بين الحكومتين نحو الحل، ومع تشكيل لجنة مشتركة بهدف تسليم الإقليم لبغداد 250 ألف برميل يوميا.ومن المقرر أن تشهد هذه الاجتماعات إنهاء تلك التفاصيل في ظل وجود نية مسبقة من القادة الكورد لحل هذا الإشكال، وهو ما اكده رئيس حكمة اقليم كوردستان مسرور بارزاني.

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