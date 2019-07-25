الامن النيابية تنتقد عبد المهدي لمجاملته واشنطن

2019/07/25 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، تصريحات القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بشأن تبرئة قائد عمليات الانبار الفريق ركن محمود الفلاحي لتورطه بالتخابر مع المخابرات الأمريكية، فيما وصفت تبرئة الفلاحي بالمجاملة لاميركا.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح تابعته “الاتجاه برس”، إن “تصريحات عبد المهدي الأخيرة بشأن تبرئة الفلاحي ورمي الكرة بملعب وزير الدفاع أمر غير صحيح وخاطئ”، لافتا إلى إن “وزير الدفاع نجاح الشمري غير معني بقيادة العمليات كونها مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة”.

وأضاف أن “عبد المهدي المسؤول الأولى عن نتائج التحقيق بشأن قضية الفلاحي وليس وزير الدفاع” ، مبينا أن “براءة الفلاحي حصلت بضغوط أمريكية ومجاملات من الحكومة العراقية لواشنطن”.

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