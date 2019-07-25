مشروع علمي لفك لغز تشوهات الأجنة

2019/07/25 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق في بريطانيا مشروع علمي جديد، غايته فك ألغاز عملية تطور الأجنة في الأسابيع والأشهر الأولى بعد عملية الإخصاب.

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