السهيل تبحث مع رئيس لجنة الأخوة الأردنية – العراقية في البرلمان الأردني التعاون بين البلدين

2019/07/25 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت سفيرة جمهورية العراق لدى عمان، اليوم الخميس، مع رئيس لجنة الأخوة الأردنية – العراقية في البرلمان الأردني أحمد اللوزي العلاقات الثنائية بين البرلمانين العراقي والاردني وسبل تعزيزالتعاون المشترك بينهما.

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