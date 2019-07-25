2019/07/25 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط/ خطوة برس أعلن مكتب مفتشية وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن ضبط 98 طنا مهربا من شيش البناء في واسط.وقال المكتب في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية من ضبط 98 طناً مهرباً من مادة (شيش البناء) في منطقة العزيزية التابعة لمحافظة واسط بواسطة كتب اعفاءات كمركية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفتشية الداخلية تضبط 98 طنا مهربا من “شيش البناء” في واسط وكالة خطوة برس.

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