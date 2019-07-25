2019/07/25 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… دعا الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي، الخميس، الى تكريس حضور حزب الدعوة كياناً “إسلامياً وطنياً”.وقال المالكي في الرسالة التي تلقت / بدر نيوز/ نسخة منها، إن “النتائج الطيبة التي حققها المؤتمر، ثم الإجتماع الأول لمجلس الشورى الجديد، إنما تكشف عن عمق شعوركم بالمسؤولية تجاه دعوتكم المباركة، وسعيكم الجاد لمنع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يدعو لتكريس حضور حزب الدعوة كياناً “إسلامياً وطنياً”) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يدعو لتكريس حضور حزب الدعوة كياناً “إسلامياً وطنياً”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).