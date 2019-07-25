أحمد صبحى منصور - ماهية الشيطان الذى إتخذه المحمديون وليا من دون الله جل وعلا

2019/07/25 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور أولا : البرزخ الذى تعيش فيه الشياطين فى كتاب لنا منشور هنا عن ( البرزخ ) قلنا : 1 ـ خالق السماوات والأرض يخبرنا أنه خلق سبع سماوات وسبع أرضين .قال جل وعلا ( (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنْ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ ) (12) الطلاق).نحن لا نرى سوى دزء ضئيل من الكون المرئى ، وهذا الكون المرئى هو الموصوف فى القرآن أنه بين السماوات والأرض ، قال جل......

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