منتخبنا يصل الى كربلاء ويخوض مرانه الاول تحضيرا لغرب اسيا

2019/07/25 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل مساء اليوم منتخب العراق الوطني إلى مدينة كربلاء تحضيرا لخوض منافسات بطولة غرب أسيا التاسعة التي تقام في مدينتي كربلاء واربيل بالعراق.وقال المدير الإداري للمنتخب الوطنية باسل كوركيس لوكالة وطن للانباء أن الفريق وصل عصر اليوم إلى مدينة كربلاء باستثناء لاعبي الزوراء الذين سيلتحقون بالفريق بعد خوض مباراة نهائي كاس العراق امام الكهرباء يوم […]

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