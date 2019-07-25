2019/07/25 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC أعلن النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي ، الخميس، عن استضافة وزيري المالية والنفط بجلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة دفع مخصصات الإقليم بموازنة 2019 ورفض كردستان تصدير نفطها عبر شركة سومو.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، انه “من المقرر ان يحضر الوزيرين الثلاثاء الماضي الا ان الرئاسة رفعت الجلسة الى الخميس التي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب: الثلاثاء سيتم استضافة وزيري المالية والنفط داخل البرلمان المركز الخبري الوطني.

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