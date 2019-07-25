غارة جوية تركية تستهدف سيارة تقل مقاتلين من

2019/07/25 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- استهدف الطيران الحربي التركي، بعد ظهر اليوم الخميس، سيارة تابعة لحزب العمال الكوردستاني في محافظة دهوك.

وجرى القصف في قرية کانیا میسکا بمنطقة برواري بالا بمحافظة دهوك.

وادى القصف الى احتراق السيارة ومقتل من فيها دون ان يعرف عددهم، كما الحق القصف اضرارا مادية بموقع سياحي في المنطقة .

كما استهدف المقاتلات التركية الطريق الرئيسي لقرية ديرشيان التابعة لقضاء العمادية باربع غارات متتالية .

وكثيراً ما تنفذ الطائرات التركية غارات جوية على قرى حدودية في إقليم كوردستان ضد ما تقول أنقرة إنها مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني.

ولا يزال حزب العمال ينشر مقاتليه في أكثر من المئات من القرى داخل اقليم كوردستان على الرغم من دعوات حكومية له بضرورة اخلائها.

وغالبا ما يلحق القصف المتبادل بين تركيا وحزب العمال خسائر بشرية واضراراً بممتلكات المزارعين والقاطنين في القرى الحدودية.

سوار أحمد

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