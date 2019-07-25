2019/07/25 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC كشفت صحيفة ( ذي نيو ديلي ) الاسترالية في تقرير نقلته عن دراسة اجرتها جامعة سيدني للتكنولوجيا أن سبعة من كل ثمانية بالغين من اللاجئين العراقيين والسوريين بدون عمل على الرغم من مرور عامين على وصولهم الى البلاد.وذكر التقرير، ان ” الدراسة اشارت الى أن 40 بالمائة فقط من اللاجئين […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحيفة استرالية: سبعة من كل ثمانية لاجئين عراقيين وسوريين بدون عمل في سدني المركز الخبري الوطني.

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