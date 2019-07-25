فارمنده شنگال تكشف ل”ايزيدي 24″ تفاصيل عملية قتل الدواعش

2019/07/25 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ تحسين شيخ كالو أعلنت قيادة قوات البيشمركه في شنگال “فارمنده شنگال” امس الأربعاء 24.07.2019 عن مقتل 8 عناصر داعشية في القرى العربية القريبة من الجبل بعد محاولتهم الدخول إلى داخل قضاء شنگال لغرض القيام بعمليات إرهابية ورافق ذلك اختفاء صيادين ايزيديين في نفس المكان وبعد البحث عنهم تم العثور على جثتيهم …

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