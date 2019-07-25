2019/07/25 | 21:13

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#عاجل_الغدير | العميد سريع: تعطل الملاحة الجوية بمطار أبها في عسير السعودية إثر استهداف مرابض الطائرات

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#عاجل_الغدير | العميد سريع: تعطل الملاحة الجوية بمطار أبها في عسير السعودية إثر استهداف مرابض الطائرات

الخميس 25 يوليو 2019 - 21:05

#عاجل_الغدير | العميد سريع: تعطل الملاحة الجوية بمطار أبها في عسير السعودية إثر استهداف مرابض الطائرات

#عاجل_الغدير | العميد سريع: تعطل الملاحة الجوية بمطار أبها في عسير السعودية إثر استهداف مرابض الطائرات

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