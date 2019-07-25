بالصور .. افتتاح متنزه يحتوي 400 ألف نبتة شرق بغداد

2019/07/25 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الأمانة في بيان تلقى، موقع الغدير، نسخة منه، إن "بلدية الشعب قامت بإنشاء متنزه ضمن قاطعها البلدي وبمساحة تقدر بأكثر من أربعة دونمات في المنطقة المجاورة لمركز شرطة حي سومر وجامع السادة النعيم بعد ان قامت ملاكات الامانة وبجهد مشترك مع قيادة عمليات بغداد ومتابعة مكتب امين بغداد برفع الكتل الكونكريتية عن الموقعين المذكورين مما أعطى فرصة لإنشاء المتنزه بعد توفر المساحة والفضاء الواسع".وأضافت أن "المتنزه يبلغ مساحته 4 دونمات و 600 متر مربع وتمت زراعته بأكثر من 400 الف نبتة موسمية ودائمية بالاضافة الى اعداد 80 بالمئة من مساحته كمسطح اخضر وتخصيص 600 متر منه لألعاب الاطفال".

انتهى.ص.هـ.ح.

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